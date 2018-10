Retro Gaming

Nous allons aujourd’hui parler de la passionnante histoire des jeux vidéo et en comics s’il vous plait. Ce livre de 190 pages est sorti aux éditions Omaké Books tout récemment et il mérite qu'on y jette un oeil (mais pas trop loin car après il faut aller le rechercher).



190 pages qui mettent en avant les petites histoires qui ont forgé la grande histoire des jeux vidéo. Et qui dit grande histoire dit personnages légendaires. Ce livre n’en manque pas : Nolan Bushnell bien évidemment, le papa d'Atari où forcément un point particulier est fait.



Au niveau des autres légendes de l’histoire des jeux vidéo, on a droit à des pleins feux sur Ralph Baer, Shigeru Miyamoto, Richard Garriott, john carmack mais aussi des personnages moins connus comme Jerry Lawson ou encore Larry Rosenthal.



C’est plutôt bien écrit, c’est traduit de l’anglais par Louis Legros. L’auteur américain est Jonathan Henessey. Quant aux dessins, c’est signé Jack McGowan. Bref ce livre est l’un des plus agréables qui soit pour découvrir l’histoire des jeux vidéo sans se palucher de gros pavés de 500 pages.



Je vous invite à le découvrir dans la joie et la bonne humeur à travers cette petite vidéo...