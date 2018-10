Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Hier, une rumeur voulait que le personnage de Microsoft soit présent dans le jeu. Aujourd’hui, Nintendo diffuse une nouvelle publicité et on peut voir les copyrights suivants pour le jeu Super Smash Bros. Ultimate : SEGA, Capcom, Bandai Namco, Monolith Soft, Capcom USA et Square Enix Co. LTD. Aucune trace de Microsoft. Cela pourrait signifier que Banjo-Kazooie est soit un futur personnage DLC, soit un personnage qui sera ajouté dans un patch de Day One, ou soit que la rumeur est complètement fausse. Pour rappel, le jeu sortira lui le 07 décembre prochain...Source : https://nintendosoup.com/latest-commercial-casts-doubt-on-super-smash-bros-ultimate-character-leak/