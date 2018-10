Musique

J’espérais moi aussi, recevoir d'Amazon le jeu cet après midi, mais hélas je l'aurais que demain. En plus comme je bosse du matin ce WE, ca va être chaud pour y jouer avant lundi soir...En attendant j'ai fait une petite vidéo, comme à l'époque des AMV. Au début je voulais faire un truc à la con (comme ces derniers temps ^^), mais finalement je me suis souvenu d'une vidéo live de 2 morceaux du film "Le Bon, la Brute et le Truand" ( https://www.youtube.com/watch?v=KkM71JPHfjk ).Voila donc un petit AMV fait sans prétention, avec Il buono, il brutto, il cattivo (The Good, the Bad and the Ugly) Main Title et L'estasi dell'oro (The Ecstasy of Gold). Basé sur les trailers officiels du jeu.Je me suis pas trop fait chier pour le montage, surtout la 1ere partie. J'aurais du couper au moins les passages "parlés" mais j'ai trouvé que ça fessait un petit coté "vieux génériques" (non non en fait j'ai eu la flemme de tout décaler quand j'ai vu le résultat final ^^).En plus j'ai fait ça avec Movie Maker, le truc filé avec Windows, dans le genre logiciel de montage pas du tout précis...(Oui "Alexkiddmw" sur youtube c'est bien mon pseudo, je le précise au cas ou ^^)Les copyrights pour faire plus sérieux :Video sources : Red Dead Redemption 2 Officials TrailersAudio : "The Good, the Bad and the Ugly" & "The Ecstasy of Gold" live on January 2018, by The Danish National Symphony Orchestra : https://youtu.be/KkM71JPHfjkIl buono, il brutto, il cattivo (The Good, the Bad and the Ugly) & L'estasi dell'oro (The Ecstasy of Gold). (1966) Credit goes to the original composer Ennio Morricone. No copyright intended. (2018 ) All rights go to the Danish Broadcasting Corporation (Danmarks Radio).Rockstar Games, Inc. ©2005-18. Rockstar Games, Red Dead Redemption, and R* are marks/logos/copyrights of Take-Two Interactive. All other marks and trademarks are properties of their respective owners. All rights reserved.Et une petite connerie de merde quand même pour finir