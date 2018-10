VG247 a interviewé récemment Tsuyoshi Kanda, producteur du jeu, sur plusieurs points concernant Resident Evil 2 Remake.Et c'est avec plaisir qu'on apprend que la qualité du remake de RE2 tient en partie de la composition de son équipe de développement, composée de collaborateurs ayant travaillé sur RE2 en 1998 ! mais pas que...d’autres sont tout simplement des fans du jeu et certains qui ne sont devenus fans que plus tard.Ce qui veut dire que chacun veille à ce que son aspect favori du jeu soit respecté ou tout simplement présent.Interview de Tsuyoshi Kanda sur le redesign des personnages (surtout féminins), la difficulté du projet et sur l'influence de RE 7 sur le jeu :cela a été très difficile à décider. L’équipe n’arrêtait pas de se demander « comment va-t-on gérer ça ? Toute l’équipe est fan du jeu original, vous savez ! Donc c’est comme si nous avions des milliers de fans de Resident Evil qui nous disaient « c’est comme ça que ça doit être fait et c’est la meilleure idée ». Il y avait beaucoup d’opinions différentes.Claire a un design vraiment symbolique. Dans le contexte du jeu, elle est étudiante et motarde. Son design a été le plus facile à décider, nous avons suivi son design conceptuel de RE2 et l’avons modernisé. Elle a maintenant ce nouveau blouson en cuir avec le logo « Made In Heaven ».Ada… Cela a pris beaucoup de temps. En y réfléchissant, son apparition dans le jeu se traduit par un concept de femme mystérieuse… avec une tenue de soirée rouge dans le jeu. Dans Resident Evil 4, elle est dans ce village en Espagne avec… cette robe chinoise rouge, tout en se proclamant espionne. Vous ne passeriez pas inaperçu en Espagne dans cette tenue *rire*. Alors nous avons décidé que si elle était une espionne, elle devrait avoir un look plus classique de l’espionne, quelqu’un qui cherche à se fondre dans la masse. Cela a pris beaucoup de temps à concevoir.[…]Nous ne cherchons pas cependant à atteindre le réalisme à tout prix. C’est simplement notre façon de concevoir à nouveau les personnages originaux dans cet épisode. Mais nous n’enlèverions jamais leur personnalité et ce qui les rend unique, ou décider qu’ils devraient porter des tenues banales. Nous voulons la même chose que les fans: des personnages uniques, cools et iconiques. On ne cherche pas à simplifier les choses ou à les banaliser.Une chose qui m’a vraiment marquée dans Resident Evil 2 est le monstre en forme de plante (ndlr : Les plantes Ivy). Je me demandais comment on allait bien pouvoir la reproduire ? Et un jour, en regardant les plannings de développement, je me suis rendu compte qu’elle n’y était pas mentionnée !Je me suis demandé : « il se passe quoi là ? » *rire*J’en ai donc discuté avec l’équipe et ils m’ont répondu que c’était difficile de concevoir un monstre végétal dans un environnement plus réaliste et qu’il était plus simple de s’en passer. J’ai donc déclaré qu’il fallait qu’on trouve un moyen et cela nous a pris des discussions et recherches pendant toute une année, sachant qu’en tant que producteur, j’ai vraiment insisté jusqu’au bout pour que les plantes Ivy soit incluses dans le jeu. Au final, je vous laisserais découvrir l’approche que l'on a prise…Tout le monde a ses préférences, de créature ou boss favori dans le jeu… mais tous ne sont pas assignés à ce qu’ils préfèrent. Donc si vous vous retrouvez à travailler sur un aspect du jeu, vous aurez à faire aux autres membres de l’équipe qui viendront vous voir pour vous dire « c’est mon boss favori, tu devrais le faire comme ceci ». Tout le monde a son opinion sur tous les aspects du jeu et tout le monde essaye de faire en sorte que chaque opinion soit prise en compte.Un autre exemple à prendre est l’alligator géant du jeu, dont la presse a beaucoup parlé à l’E3 en nous demandant s'il y serait. Nous avions expliqué qu’on le voulait dans le jeu et comment on a tout fait pour le garder tout en rendant son apparition et son comportement plus réaliste comme dans la vraie vie.Le succès de RE7 n’a pas contribué directement au développement de Resident Evil 2 car les décisions concernant RE2 avaient déjà été prises au moment où RE7 est sorti.Pour cette série, on essaye toujours de faire au-dessus des performances des consoles pour avoir ce niveau incroyable de qualité. Mais nous ne voulons pas sortir un trailer faussement époustouflant pour qu’au final, le jeu ne soit pas du même niveau. Plutôt que de faire moindre que montré, nous préférons d’abord développer au-dessus des performances des consoles puis ensuite travailler aussi dur que possible pour rendre le contenu compatible avec les performances des consoles actuelles.Rendez-vous au RPD de Raccoon City...le 25 janvier 2019.