“We are combining elements of many of my past games into Deadhaus Sonata,” Dyack told IGN. “Deadhaus Sonata is a cooperative multiplayer, free-to-play RPG where you are an unstoppable force of the dead. There are Lovecraftian overtones from Eternal Darkness: Sanity’s Requiem, the gothic role-playing elements of Blood Omen: Legacy of Kain, where you are undead, and finally, some the action RPG elements of Too Human.” Apocalypse described Deadhaus as “a combination of fast action, loot collection, and deep gothic lore [that] is sure to usher in a universe where gamers can explore a dark mythology like none other.”

Denis Dyack, ancien du studio fermé Silicon Knights et développeur de la franchise Eternal Darkness édité par Nintendo sur Nintendo GameCube, annonce sur IGN la création de son nouveau studio Apocalype Studios, et un nouveau jeu : Deadhaus Sonata en partenariat avec le géant Amazon. Prévu sur PC et devrait arriver sur toutes les consoles.Dyack en profite pour préciser que son projet de suite spirituelle à Eternal Darkness, Shadow of the Eternals, au développement chaotique tant la campagne Kickstarter a été un bide, n'était toujours pas annulé aujourd'hui mais que son développement n'est pas non plus en cours et cela pour un bon moment.