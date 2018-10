https://www.eurogamer.net/articles/2018-10-25-red-dead-redemption-2-review



Un site que j'ai toujours apprécié pour ses tests sans excès, raisonnables. Alors que tous les autres médias ont font souvent des tonnes (même si le jeu est sûrement incroyable), EG ne le considère pas comme essentiel. En gros, le plus riche et le plus grand open world, ce qui n'est pas une surprise considérant le budget et les années. Mais voilà, il semble manquer un "truc", quelque chose d’intangible. Des jeux comme GTA 5 ou Uncharted 4 m'ont paru très (trop) lisses, sans "âme" si on peut utiliser ce mot pour un JV.

D'ailleurs, faudrait un jour s'intéresser à l'effet mouton des medias pour les tests, c'en est vraiment flippant.



It's been eight years since the last Red Dead Redemption, and five since the release of Grand Theft Auto 5 - time that you can see and feel in every delicately crafted inch of a game of this scope and scale, yet time in which we've been spoilt by the likes of The Witcher 3 and The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Rockstar's writers can't quite match the humanity and purpose of the former, nor can its designers match the integrity of the latter.



[i]It offers something else besides, though: a richness, detail and technical prowess that is breathtaking, and peerless. Is this Rockstar's greatest game, a new masterpiece alongside the original? There are one too many caveats, and one too many flaws at its heart, to leave me totally convinced. Is this its richest, most beautiful open world? Of that there's not a single doubt.