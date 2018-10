Voici une Information autour du jeu Red Dead Redemption 2 :L'embargo ayant pris fin, voici les notes obtenues par le titre de Rockstar :- DualShockers : 100 / 100- IGN Italy : 100 / 100- Generación Xbox : 100 / 100- Areajugones : 100 / 100- Stevivor : 100 / 100- The Digital Fix : 100 / 100- IGN Spain : 100 / 100- GamingTrend : 100 / 100- TrueAchievements : 100 / 100- Attack of the Fanboy : 100 / 100- Telegraph : 100 / 100- Game Informer : 100 / 100- Game Informer : 100 / 100- GameSpew : 100 / 100- PlayStation Universe : 100 / 100- Game Debate : 100 / 100- COGconnected : 100 / 100- IGN : 100 / 100- Windows Central : 100 / 100- Digital Trends : 100 / 100- We Got This Covered : 100 / 100- Press Start : 100 / 100- Twinfinite : 100 / 100- GamesRadar+ : 100 / 100- Gamersky : 100 / 100- Hobby Consolas : 99 / 100- Wccftech : 97 / 100- GamePro : 96 / 100- Critical Hit : 95 / 100- Destructoid : 95 / 100- Xbox Achievements : 95 / 100- Cubed3 : 90 / 100- Gamers Heroes : 90 / 100- VideoGamer : 90 / 100- Shacknews : 90 / 100- Metro Game Central : 90 / 100- GameSpot : 90 / 100- USgamer : 90 / 100- New Game Network : 82 / 100Et le Test de Gameblog :Puis celui de Jeux Actu :Sans oublier le Test de JeuxVidéo.com :Et pour finir, sa Moyenne Metacritc actuelle :Pour rappel, le jeu sortira demain…Source : https://opencritic.com/game/3717/red-dead-redemption-2