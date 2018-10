Alors qu'il combat Gorilla Grodd, Batman est pris dans sa machine temporelle et est envoyé au Japon féodal. Il y est chassé par des samouraïs au service du Joker. En s'échappant, il rencontre Catwoman, elle aussi prise dans le temps depuis deux ans, qui lui apprend que les criminels de Gotham sont tous là et sont devenus des Seigneurs féodaux après avoir abusé le daimyō. Batman et Catwoman doivent donc intervenir pour empêcher les vilains de ré-écrire l'histoire.



Pour y parvenir, Batman et ses alliés vont devoir apprendre les arts du ninjutsu pour défaire leurs ennemis menés par Lord Joker qui recherche la domination totale de l’État féodal et la destruction finale du chevalier noir.

Batman Ninja est disponible sur Netflix depuis hier, donc enjoy!!