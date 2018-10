Grosse rumeur , mais on apprend que un nouveau personnage va faire son entré dans le casting de jump force et il se pourrai que ce soit Kenshiro du mangas Hokuto No Ken. On effet l'éditeur Bandai Namco a teaser une image montrant la tout eiffel avec l'étoile de la grande ourse en référence ( peut être) a Fist Of North Star : Hokuto No Ken. Le personnage devrais être annoncer dans les jours qui suivent pendant la Paris Games Week.