4 minutes de gameplay pour RDR2 (pas de spoil scénario). Sinon en le voyant courir je me demande si c'est la meme que GTA ou faut tapoter x ou ils ont changer en s'inspirant d'autres jeux (tel que Watch dogs parex)

Like

Who likes this ?

posted the 10/24/2018 at 09:34 PM by foxstep