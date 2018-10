Des musiciens passionnés par les thèmes musicales des jeux Rockstar se sont amusés à composer le thème original de RDR II La BO semble toujours aussi efficace comme l'a été le premier opus. Rappel : Red Dead Redemption 2 contiendra 192 compositions interactives pour les missions, elles seront aussi variées et toujours signées Woody Jackson (Red Dead Redemption, Grand Theft Auto V).

Like

Who likes this ?

posted the 10/24/2018 at 07:11 PM by barrywhite