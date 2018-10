Playground Games vient détailler le contenu de la prochaine mise à jour de Forza Horizon 4 qui va accueillir le tant attendu éditeur de routes. A cela s’ajoute British Racing Green, une nouvelle histoire d’Horizon qui sera accessible à partir du niveau 50. Ici on nous emmène au cœur de l’histoire des voitures anglaise et qui permettra d’obtenir la classique Bentley 8 Litres.



L’éditeur de route permettra de personnaliser des itinéraires d’une distance maxi de 40 kilomètres, ce qui est déjà pas mal ! Le studio apporte aussi plusieurs corrections communes à Windows 10 et à la Xbox One notamment au niveau de la stabilité. L’étalonnage du HDR a été revu et les bugs concernant les récompenses non obtenues ont été visiblement corrigés.