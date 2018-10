Dans Star Wars Battlefront II, le général Grievous a été conçu pour instiller la peur et donner l'impression d'être un adversaire surpuissant. Sa carrure est bien plus imposante que celle de tous les autres personnages dans le jeu, et il manie deux (et même parfois quatre) sabres laser au combat.





*Pour les séquences d'attaque de base, le général Grievous manie deux sabres laser. En défense, il peut également les utiliser pour dévier les coups et tirs de blaster ennemis.



*Mais ce combattant habile est également connu pour le maniement de quatre sabres laser à la fois, tous pris par la force aux précédents propriétaires (nous avons modelé ses sabres laser d'après ceux qu'on voit dans Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith). Dans Star Wars Battlefront II, nous avons utilisé quelques-uns de ces mouvements pour ses capacités.



*Tout d'abord, nous avons la Surcharge des propulseurs. Nous nous sommes basés sur l'un des affrontements entre Grievous et Obi-Wan dans la série Clone Wars. Pendant l'attaque, Grievous se propulse en avant avec les quatre sabres laser, infligeant des dégâts et projetant la cible au sol.



*La seconde capacité est l'Avancée implacable. Comme on peut le voir dans un autre combat contre Obi-Wan Kenobi dans La Revanche des Sith, Grievous crée un mur devant lui en faisant tournoyer ses sabres laser, qui projettent des étincelles, alors qu'il avance implacablement. Lorsqu'il utilise l'Avancée implacable, le général Grievous pare toutes les attaques frontales, tout en infligeant des dégâts à tous ceux qui se mettent en travers de son chemin.



*Pour ce qui est de son côté stratège, la capacité Griffes d'acier du général Grievous lui permet de fuir le combat en un clin d'œil. Une fois activée, il s'accroupit et fonce, tout en infligeant des dégâts et en poussant les adversaires hors de son chemin. C'est une image tout à fait troublante pour les ennemis, et c'est particulièrement efficace lorsqu'il faut s'extraire rapidement d'un combat.





*Dans le jeu, le général Grievous disposera de l'apparence Chasseur de Jedi par défaut, ainsi que de l'apparence supplémentaire Endommagé disponible le 30 octobre. Endommagé par des combats, sans doute à la recherche de nouveaux sabres laser à ajouter à sa collection, cette apparence donne au général Grievous un côté endurci qui ne fait qu'ajouter à son look extrêmement intimidant.