Voici une Information autour du jeu Red Dead Redemption 2 :Alors que l’embargo prendra fin demain, Opencritic répertorie déjà un premier test, dont la conclusion est illustrée ci-dessus. En attendant les tests de gros sites, ça semble bien parti pour enchaîner les 10/10, les 20/20 et les 100/100. Pour rappel, le jeu sortira dans deux petits jours…Source : https://gamefaqs.gamespot.com/boards/691087-playstation-4/77125829

posted the 10/24/2018 at 04:14 PM by link49