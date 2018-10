Musique

Vous savez qu'il est possible d'écouter de la musique en fond, tout en jouant à un jeu ? Après vous avoir offert la semaine dernière une liste de films à voir en attendant Red Dead Redemption 2, voici une petite playlist qui sera à écouter en jouant au jeu.Tout d'abord, pour pouvoir écouter de la musique en fond :- Créez un dossier "Xbox Music Library" sur votre clé USB. Vous pouvez aussi utiliser un disque dur externe. Sur votre Xbox One, téléchargez l'appli "Simple Background Music Player"- Copier les mp3 dans le dossier "Xbox Music Library" de la clé USB- Mettez la clé sur votre XBox, allumez le système et lancez l'application "Simple Background Music Player"- XBox One et XBox One S : Voir la procédure XBox One X au dessus.- PS4 & PS4pro : Créez un dossier "MUSIC" sur le stockage USB ou sur votre Disque Dur.- Copiez les mp3 dedans. Mettez la clé dans la console, allumez le système et lancez l'écoute via l'application Lecteur Multimédia sur votre PS4.Voici maintenant ma petite sélection, certains titres s'éloigne un peu du thème "western", mais ça reste assez lié (musique country, ou bien l'image qu'on se fait de l'Amerique en général). Pour convertir les vidéos youtube en mp3, utilisez un site en ligne comme https://telecharger-youtube-mp3.net/ , il en existe pleins d'autresRednex - Cotton Eye JoeJoe Dassin - Les DaltonsLes Mules - J'ai la quéquette qui colle (version country)Chuck Norris - Eyes Of a Ranger (générique de Walker, Texas Ranger)Black M, ft. Dr. Beriz - La légende BlackJohnny Hallyday - Mon Amérique à MoiChantal Goya - La Ballade de Davy CrockettZZ Top - Gimme All Your Lovin'Daphniele - AmericaDorothée - Ma valise pour NashvilleKirin J Callinan - Big Enough ft. Alex Cameron, Molly Lewis, Jimmy Barnes