Voici une Information autour du Studio Rockstar :Suite à la récente polémique, Rockstar a autorisé ces employés à se confier librement aux médias, en les prévenant à l’avancce. A noter que le Studio étant réparti sur huit studios à travers le monde, le ressenti des employé peut diverger. Entre juillet et septembre 2018, le Studio faisait travailler ses employés 48.5 heures par semaines, sans compter les heures supplémentaires, souvent non payées. Par exemple, sur le jeu Max Payne 3, certains commençaient leurs journées à 9h ou 10h et repartaient le soir à 10h ou 11h, qualifiant leur travail de marche de la mort. A noter qu’aucun employé n’a travaillé 100 heures par semaine, la norme étant de 55/60 heures.Durant le développement du jeu Grand Thef Auto V, il y avait une mauvaise ambiance, et une sorte de flicage des supérieurs sur leurs employés, en montrant du doigt ceux qui ne travaillaient que 40 ou 45 heures par semaine, ou ceux qui ne travaillaient pas le week-end. A noter que certains employés sont fiers de travailler autant afin de sortir le meilleur jeu possible. De plus, Rockstar pouvait mettre la pression sur certains en supprimant leur noms au générique s’ils quittaient le développement du jeu en cours de route. Cette pratique a disparu pour le jeu Red Dead Redemption 2, où tous ceux qui ont participés apparaissent dans les crédits. Difficile de faire donc la part sur les méthodes de travail du Studio, certains y trouvant leur compte, les primes aidant…Source : https://kotaku.com/inside-rockstar-games-culture-of-crunch-1829936466