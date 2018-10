A quelques semaines de la sortie de Battlefield V, et après une première période de gratuité début septembre, EA propose de nouveau gratuitement le premium pass de Battlefield 1 habituellement facturé 49.99€, pour une durée limitée, l'offre expirant le 31 octobre. Le tout assorti d'une promotion sur le jeu au prix de 4.99€.Disponible pour tous les joueursContenu du Premium Pass:4 packs d'extension à thèmes comprenant de nouvelles cartes multijoueur, des armes inédites à débloquer, de nouvelles opérations et bien plus.• Battlefield 1 They Shall Not Pass : les vétérans de l'armée française se dressent pour défendre farouchement leur patrie.• Battlefield 1 In the Name of the Tsar : rejoignez l'armée russe sur la plus grande ligne de front du conflit.• Battlefield 1 Turning Tides : plongez-vous dans les combats amphibies de la Première Guerre mondiale.• Battlefield 1 Apocalypse : prenez le dessus lors des batailles les plus meurtrières de la terrible Grande Guerre.Inclut également :• 14 Battlepacks supérieurs Battlefield 1.• Et bien plus.