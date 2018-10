Salut,Ça vient de tomber ce matin, le roster de Smash pourrait bien avoir fuité et les derniers personnages à rejoindre le roster seraient :-Ken-Shadow-Isaac (Vlad dans la langue de mélenchon) (de la série Golden Sun)-Banjo & Kazooïe-Geno-Chorus Kids (Rythm Heaven)-Mach Rider (du jeu éponyme)Bon, venons-en aux faitsCette photo a été postée sur 4chan (oui je sais 4chan...) et on y retrouve la fameuse fresque des personnages de Smash que Nintendo complète à chaque nouvelle annonce de perso. Ici vous l'aurez deviné c'est la fresque complète. Mais ce n'est pas que ça qui nous intéresse regardez plutôt cette image récapitulative (c'est pas de moi je met les sources à la fin) :En gros sur la photo on retrouve le nom d'un imprimeur qui travaillerait parfois pour Bandai Namco qui comme vous le savez co-développe Smash Bros avec Sora Ltd (la boite de Sakurai).Bref ce bonhomme serait un imprimeur pour Smash Bros (le jeu ou du merchandising jsp) et toutes ces infos se trouvait sur son linkedin qui aurait été suppr suite à la découverte de tout le merdier.Ce nouveau leak ferait écho avec un précédent leak daté du 28 septembre dernier puisqu'ils disent strictement la même chose en terme de roster.Autrement l'ajout de 5 nouvelles licences (Banjo, Rythm Heaven, Super Mario RPG, Golden Sun et Mach Rider) coïnciderait avec le leak des 5 stages encore non-dévoilés (leak du magazine cocoroco).Bon l'article est un peu écris à l'arrache je vais tenter de reformuler un peu des trucs.Source :