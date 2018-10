Alors je sais, je saisEncore un BR ?!Mais celui-ci mes amis est différent pour la simple et bonne raison c'est qu'on va incarner des sorciers il n'y a pas d'armes à feux. Juste des sorts issues d'éléments naturelle, le vent, la glace, le feu, la foudre, la terre etc... et il sera bien évidemment possible de combiner des pouvoirs obtenir d'autres attaques plus ou moins puissantes ou simplement faire s'évaporer de la glace avec une boule de feu pour créer un nuage de vapeur et fuir.et voilà Quelques GifsC'est développé par Proletariat IncSite : http://playspellbreak.com/