Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Une nouvelle vidéo de gameplay, permettant de voir un environnement enneigé, et dévoilant la chasse d'une biche est disponible ici :Et une autre avec un petit accident de cheval ici :Pour rappel, le jeu sortira après-demain...Source : https://www.resetera.com/threads/red-dead-redemption-ii-spoiler-thread-spoiler-tag-all-story-spoilers.75874/page-57

posted the 10/24/2018 at 06:28 AM by link49