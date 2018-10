Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Lors d'une récente interview de Famitsu, Naoki Horii, de SEGA, a déclaré que la Nintendo Switch était sur le point de gérer avec succès les titres Dreamcast via l’émulation. Naoki Horii a également expliqué que, les développeurs disposant toujours du code source de la plupart de leurs jeux Dreamcast, ils pourraient théoriquement refaire ou porter certains de ces jeux. Cependant, pour le moment, Sega penche plutôt pour simplement émuler les jeux. Reste à voir comment cela se concrétisera plus tard...Source : https://www.gonintendo.com/stories/321035-sega-close-to-making-dreamcast-games-on-switch-a-reality

