Il n'est jamais facile de faire un jeu vidéo, surtout lorsqu'on a affaire à un titre commequi requiert une tonne de travail, en résulte parfois des erreurs, dialogues ou animations qu'on pourrait qualifier... d'étranges.etont décidé de concocter une petite vidéo montrant une partie du développement avec un peu d'humour mais attention, ce qui suit contient, vous vous en doutez, quelques spoilers (et parfois, ce sont des gros), il est conseillé d'avoir fini le jeu avant de regarder :J'aime vraiment les vidéos de ce genre, la danse et la fin sont juste énormes ! Le pauvre Atreus qui ne sait plus quoi faire...