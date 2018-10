Le jeu 11-11 Memories Retold aura droit à son édition limitée chez Pix'n Love. Après, MegaMan 11, Shenmue I & II et Street Fighter, Pix'n Love récidive dans les éditions limitées.A l’intérieur de cette édition, nous aurons droit à :-Le jeu-Un artbook de .... Je ne sais pas combien de page mais au format A5-4 lithographies-Un certificat d’authenticité numéroté et signé par l'équipe de dévL'ouverture des préco, le 25 à midi sur Pix'n Love. Pas de prix, comme d'habitude, la suprise le jour de l'ouverture des préco.

posted the 10/23/2018 at 06:10 PM by leblogdeshacka