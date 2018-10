Voila , je ne sais pas si vous aussi vous rencontrés des problèmes de lag sur BO4 mais la ça devient limite chiant,c'est simple je n'ai jamais eu un ratio mort / éliminé aussi pourris sur un call of , la je tourne a 0.76 alors que sur les autres j'étais plus proche de 1.10 et je joue sur xbox one x et une connection vdsl a 35 méga et 30 ms de ping .Du coup je suis tombé sur cet article de clubic qui pourrait apporter un début de réponse a ceux qui ont le même problème que moi ."Malgré le bon accueil réservé par la presse spécialisée, ce nouvel opus se retrouve maintenant au centre d'une grosse polémique. Sur YouTube, le vidéaste Battle(non)sense a dévoilé que la communication entre les serveurs et le jeu avait été réduite de 60 à 20hz par rapport à la bêta. Pire encore, Blackout pointerait à un triste 10hz."