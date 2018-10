C'est la nouvelle rumeur qui provient des forums de Reddit via l'utilisateur AnonTheNine , un membre qui a notamment leaké des informations avant la mise à jour de Renégats et sur le retour de l'arme lourde "Thunderlord", une indiscrétion qui s'est vérifié grâce à du datamining de la communauté.



Selon lui, le développement de Destiny 3 a débuté récemment avec Chris Barrett dans le rôle de game director qui succède à Luke Smith.



Voici les autres éléments à retenir :



*La planète Europe teasée à l'occasion d'un concept art de Destiny serait une des destinations

*De nouvelles zones de patrouille devraient être de la partie, des endroits qui mélangeraient PvE et PvP

*La difficulté devrait être plus hardcore, avec un focus sur des mécaniques RPG

*Les gardiens pourraient utiliser "l'obscurité", signifiant que des sous-classes inédites feraient leur entrée





Le concept art de la planète Europe ci-dessous :

Il a également clarifié son propos sur le fait que cet épisode serait plus hardcore :



"Destiny 2 vanilla était leur idée depuis le début. Le "reboot" n'a rien changé à cela, le jeu a été pensé pour les joueurs occasionnels. Si Destiny 3 concrétise réellement les idées du studio, croyez-moi, beaucoup de gardiens qui jouent 2 heures par semaine vont abandonner le jeu. Ils vont y aller franchement sur l'aspect RPG."