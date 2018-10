Un chasseur sans nom se réveille dans la ville antique de Yharnam, une cité en proie à la maladie et dont les rues résonnent du râle de créatures terrifiantes. Cherchant par tous les moyens à échapper à la Nuit de Chasse, le chasseur se lance dans une quête dangereuse et violente dans l'espoir de mettre fin au mal qui ronge Yharnam.

posted the 10/23/2018 at 02:33 PM