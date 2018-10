Voici une Information concernant une exclusivité Ps4, Knack 2 :BAFTA a annoncé les nominés pour les Children's Awards de cette année, et le jeuKnack 2, une exclusivité PlayStation 4, figure parmi les finalistes. Pour être précis, les prix British Academy Children's Awards ont nommé quatre titres dans la catégorie des meilleurs jeux :- Knack 2- Frantics- Everybody's Golf- Mario + Rabbids Kingdom BattleReste à voir s'il remportera la récompense ou pas...Source : https://www.resetera.com/threads/knack-2-has-been-nominated-for-a-bafta.76257/

posted the 10/23/2018 at 02:08 PM by link49