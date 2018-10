Bon Plan du jour avec Ni No Kuni II dans sa version collector qui passe à 89€ au lieu de 150€.Le collector est vraiment sympa, avec la "boite à musique", l'artbook et le vinyle.A l'intérieur, vous retrouverez:-Le jeu Ni no Kuni II sur PS4-Un diorama musical 20 cm de hauteur-Un Steelbook exclusif-Le Season Pass-Un artbook exclusif de 148 pages contenant des créations de Yoshiyuki Momose et de Level-5-Les thèmes musicaux composés par Joe Hisaishi sur disque vinyl-Le disque Blu-ray exclusif du Making-ofN'hésitez pas à jouer le jeu et passer par les liens, pour que je vous fasse d'autres concoursATTENTION, si vous jouez le jeu, j'ai un très beau collector en prévision à vous faire gagner. Du genre exclusif de chez exclusif!!! Ni no Kuni II : l'Avènement d'un nouveau royaume - Edition Collector PS4 89.99€ Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition 99.99€