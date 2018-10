La question à été posée à Mark Darrah Directeur de la Franchise Dragon Age qui as repondu qu' il n' excluiait pas cette possibilité .



https://mobile.twitter.com/BioMarkDarrah/status/1053727224933756928



D' un côté je serais Super Content : DAO est un de mes RPG préférés , j' ai adoré l' univers , j' ai fait une dizaine de persos dans ce jeu , j' aime le côté mélange Game of Thrones/Seigneur des Anneaux de l' Intrigue , les meilleurs compagnons de Bioware et leur Age d' Or avec Mass Effect 1 et 2 .



De l' autre côté DA2 étant une Catastrophe et DAI un jeu légèrement moyen , sans compter que Bioware s' est pas mal foiree sur MEA et que Anthem n' as pas l' air grandiose , je suis très sceptique sur les capacités de Bioware de réussir ce remake .



Et puis j' attend plus un Dragon Age 4 à la Hauteur de DAO et même Supérieur , quelque chose de nouveau pas une résurrection .