We know many of you will want to know about key upcoming titles such as the beta for Dreams, Blood & Truth, Death Stranding, Ghost of Tsushima, and The Last of Us: Part II. The studios are hard at work polishing up these epic PS4 games, but we aren’t yet ready to share a release timeframe

Nous savons que bon nombre d'entre vous attendent des nouvelles de titres majeurs comme la bêta de Dreams, Blood & Truth, Death Stranding, Ghost of Tsushima et The Last of Us : Part II. Les studios travaillent dur pour polir ces jeux , mais nous ne sommes pas encore en mesure de vous dévoiler une fenêtre de lancement.

En effet,Vice President, Marketing, SIEA a déclaré récemment sur le Playstation.Blog (voici le lien :) ceci :Et si on le traduit en français, cela donne :Donc selon lui, des titres tels que Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II ou encore Death Stranding sont dans un stade de développement bien avancé. Ce qui confirme d'anciennes informations sur le développement très avancé de Ghost of Tsushima et de The Last of Us Part II (plus d'informations en fin d'article) qui devront bel et bien sortir fin 2019.On aura probablement la date de sortie de ces deux à l'E3 2019.