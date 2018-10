Films

The Predator

Hobbs

Top Gun 2

Joker

Playmobil

Wonder-Woman

Men in Black

Spider-Man Far From Home

Série

Roswell

Star Wars



Daredevil



Narcosl [/g]



Peaky Blinders



The Toys that made US

House of Cards

Batwoman

The Boys

Watchmen

Arrowverse

Gotham

En vrac

Nouvel article, pour la rubrique en vrac, avec aujourd'hui, du lourd.Attention, il y adu spoiler de tout les côtés, donc, si vous ne voulez pas avoir de mauvaises surprises, nallez pas plus loin.Sinon, enjoy !On commence avec une très belle affiche de The Predators dans sa version Chinoise.Réalisé par Shane BlackCasting Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Alfie Allen, Thomas Jane, Augusto Aguilera, Jake Busey, Yvonne StrahovskiDwayne Johnson partage une première image du spin-off de Fast & Furious.Le tournage se passe bien pour Top Gun.Mauvaise nouvelle pour les fans de Maverick, le film Top Gun 2 est retardé d'un an. Sortie prévu en Juin 2020Au casting, outre Tom Cruise, nous retrouverons Glen Powell, Jennifer Connelly, Miles Teller, Jon Hamm ou encore Ed Harris.Rien ne va plus sur le tournage du Joker, il y a bien trop de fuite, avec cette fois la Batmobile de la série de 1966 qui arrive sur le tournage du film.Un apparition de Batman peut être envisagé !!Une film d'animation sur les Playmobil est prévu pour 2019Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui la guettent.Budget du film 80 millions de dollarsMauvaise nouvelle pour les fans de la belle Amazone, qui devront attendre 7 mois de plus pour voir le film. Nouvelle date de sortie, le Juin 20120 au lieu de Novembre 2019.Fin de tournage pour le spin-off Men in Black.Le film se déroulera dans le monde créé il y a 20 ans, lors du premier film en 1997.Emma Thompson est également au casting est elle sera l’agent O.Nouveau leak sur le tournage de Spider-Man Far From Home, avec des photos de Jake Gyllenhaal, qui d'après des rumeurs pourrait jouer le rôle de Mysterio. Le tournage se poursuit en République Tchèque.Nouveau costume pour Peter ParkerLiz Ortecho, une jeune femme née de parents migrants sans papiers, retourne à contrecoeur dans sa ville natale : Roswell. Elle y découvre alors que son amour de jeunesse, Max, désormais policier, est un extraterrestre ayant caché ses origines et ses pouvoirs toute sa vie. Tandis qu'ils se rapprochent à nouveau l'un de l'autre, une violente attaque prouve que les aliens sont bien plus présents sur Terre que le monde ne l'imaginait...Diffusion en 2019 sur la CW. Perso, j'aimais bien la série des années 2000, donc je vais voir pour ce reboot.La série live Star Wars se dévoile avec quelques photos, dont cette arme. Ce Blaster ressemble fortement au Blaster de Boba Fettdans le Holiday Special.La série 3 est disponible depuis quelques jours, donc voici l'affiche spoiler.Après l'affiche, voici le Trailer de la saison 4 de Narcos. Cette saison 4, nous ferons découvrir les prémices d'une guerre sanglante entre les narcotrafiquants de Mexico, dont le cartel de Guadalajara, dirigé par Félix Gallardo.Rendez-vous le 16 Novembre, pour découvrir les 10 épisodes de la dernière saison.[quote]Pour cette saison 5, le clan Shelby craindra une nouvelle menace en provenance d’outre-Atlantique après sa lutte sanglante avec la famille Changretta. Il continuera de gérer son business à Birmingham mais un politicien malicieux commencera à se rapprocher de lui. Ce dernier, voyant un leader né en la personne de Tommy, tentera de le corrompre pour former une alliance et prendre le contrôle du gouvernement britannique. Pour ce faire, ils s’appuieront sur les débuts de la Grande Dépression et ses conséquences désastreuses sur l’économie mondiale, engendrées par le krach boursier de 1929.[/pos]Rendez-vous au printemps 2019 pour découvrir cette dernière saison.The Toys that made US s'offre une saison 3. Au programme de cette nouvelle saison, toujours 4 épisodes, après, Star Wars, Barbie, Hello Kitty, Musclor, Star Trek, Transformers, G.I Joe et LEGO, nous aurons droit cette fois à My Little Poney, Wrestling, Teenage Mutant Ninja Turtles et les Power Rangers.Une bonne cuvée, pour cette saison 3. J'espère voir une saison 4 avec du Batman, Dragon Ball, MASK et Kamen Rider, je rêve je sais.Netflix lance la promo de SA plus grosse série, House of Cards. Avec un teaser qui annonce la mort de Franck Underwood.Après les révélations sur Kevin Spacey l'année dernière, Netflix à décidé de tuer le personnage.Nouveau visuel du costume de Batwoman, qui aura sa série l'année prochaine. Malheureusement, je ne suis pas fan de l'actrice.The Boys, est à la base une série de comics créé par Garth Ennis et Darick Robertson, Amazon Prime Video en a fait une série live qui s'annonce plutôt sympa.Dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés corrompre par la célébrité et la gloire et ont peu à peu révélé la part sombre de leur personnalité, une équipe de justiciers qui se fait appeler « The Boys » décide de passer à l'action et d'abattre ces super-héros autrefois appréciés de tous.Au casting, nous retrouverons, Karl Urban dans le rôle de Billy Butcher, Elisabeth Shue dans le rôle de Madelyn Stillwell, Erin Moriarty dans le rôle de Annie January / Starlight, Antony Starr dans le rôle de The Homelander, Dominique McElligott dans le rôle de Queen Maeve, Jessie T. Usher dans le rôle de A-Train, Chace Crawford dans le rôle de The Deep, Nathan Mitchell dans le rôle de Black Noir, Laz Alonso dans le rôle de Mother's Milk, Jack Quaid dans le rôle de "Wee" Hughie Campbell, Karen Fukuhara dans le rôle de Female, Tomer Kapon dans le rôle de Frenchie Jennifer Esposito dans le rôle de CIA Agent Susan Raynor et Simon Pegg dans le rôle de Hughie's fatheret.La série sera disponible en 2019"Who Watches the Watchmen?", la série The Watchmen est en tournage et le pleins d'infos devrait arriver prochainement.De gros chamboulement sont à prévoir dans cet épisode cross-over.Lois Lane fera son apparition lors de ce cross-over.A défauts, d'avoir eu un Superman avec son costume noir dans le film La Justice League, CW, nous proposera bien un Superman avec son costume noir.Un premier aperçu de Shane West en Bane dans la dernière saison de Gotham.-Conjuring 3 à un réalisateur et un titre, à la barre en tant que réalisateur, nous retrouvons, Michael Chaves et le titre du film sera Curse of La Llorana-Patty Jenkins est en pourparlers pour réaliser le film Barbie, avec peut être Margot Robbie dans le rôle principal-Shonda Rhimes et Matt Reeves développent un univers SF pour Netflix-Bonne nouvelle, la série Orange is a New Black s’arrêtera avec la 7ème saison-Netflix annule les séries Iron Fist et Luke Cage-La série Supergirl, introduira Lex Luthor lors de la saison 4-CW serait en train de développer une série sur Superman-John Krasinski a révélé qu'il a joué le monstre dans le film A Quiet Place-Grimm aura droit à un spin-off féminin-Idris Elba rejoint le casting du film Cats-Le film The Flash serait toujours au point mort, nouvelle date de sortie ... 2021-Un film en live-action sur Tom & Jerry serait en développement chez Warner Bros. Tim Story est en négociation pour le réaliser.-Chris Columbus a été embauché en tant que producteur créatif pour le prochain film d'animation Scooby-Doo-Jeff Bridges serait intéressé par une suite de Starman avec Karen Allen-Les créateurs de Sherlock sont en train d'écrire une série sur Dracula pour Netflix-Jennifer Garner est "chaude" pour un rebbot de la série Alias-La série Britannique Broadchurch aura droit à son remake chinois-Spawn pourrait débuter sa production dès Mars 2019-Dokota Johnson voudrait le rôle de Catwoman dans un prochain film-La série The Witcher de Netflix sera disponible en 2020-La saison 3 de True Detective sera disponible en Janvier 2019-Dave Bautista veux un rôle dans le Suicide Squad de James Gunn. Qui à dit Bane ???-Rahul Kohli sera la voix de l’Épouvantail dans le film animé Harley Quinn-Ryan Coogler serait en négociation pour écrire et réaliser Black Panther 2-Johnny Depp confirme qu'il sera de retour dans le 3ème film des Animaux Fantastique-Brie Larson a signée un contrat de 5 millions pour jouer le rôle de Captain Marvel, elle à signée pour 7 films. Pour rappel, Gal Gadot aurait gagnée 300 000 $ pour Wonder-Woman-CBS a commandée un pilote pour une série Secret Six, basée sur les personnages de DC Comics-Netflix commande une saison 3 pour Ozark-Ridley Scott va réaliser et produire une série de SF, Raised by Wolves-The Laudromat, film de Steven Soderbergh, avec Meryl Streep et Gary Oldman sera diffusé sur Netflix.Robert Patrick rejoint le casting-Le film Mobius, avec Jared Leto commencera sa production en Février 2019-Un film live action sur La Petite Sirène est en préparation chez Disney. Et ils ont déjà une actrice en tête pour jouer Ursula en la personne de Lady Gaga-La suite du film World War Z, commencera son tournage en Janvier 2019, David Fincher est toujours à la réalisation du film-La toute nouvelle série de Netflix, Elite, s'offre une saison 2-La série DOOM Patrol sera diffusée le 12 Décembre sur le service de streaming DCUniverse. Peut-être sur Netflix après la diffusion aux US.-Clap de fin pour Luke Cage, pas de saison 3-Désenchantée, la série de Matt Groening, diffusée sur Netflix, obtient une saison 2-Le showrunner de Daredevil Erik Oleson, veut une saison 4-Hans Zimmer et Harold Faltermeyer se chargeront de composer la musique de Top Gun MaverickPlus d'infos très bientôt car il y a encore pleins de news.