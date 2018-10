CD Projekt Red a répondu aux interrogations de PC Gamer pour le dernier numéro du magazine.



Si le cyberpunk est un genre qui a déjà été exploité auparavant à travers différents médias (jeux, films etc.), qu'en sera t-il dans le prochain bébé du studio polonais ? Stanislaw Swiecicki a éclairé la lanterne des joueurs :



"Certaines œuvres Cyberpunk sont davantage animées par l'action. Des choses comme Terminator et RoboCop. Mais il y en a qui traitent plutôt de l'aspect philosophique du genre, à l'image de Blade Runner ou Ghost in the Shell. Notre mission est d'offrir aux joueurs des éléments importants des deux. Vous allez découvrir les plaisirs d'utiliser des implants cybernétiques et des armes de haute technologique durant les combats, mais il y a également de la profondeur au niveau de l'histoire. Nous voulons poser des questions sur l'identité et l'individualité dans un monde où les gens sont étroitement liés à la technologie."



"La narration est quelque chose d'extrêmement important pour nous en tant que studio. Nous voulons raconter des histoires qui touchent les gens sur le plan émotionnel et qui posent des questions importantes. C'est un aspect important du genre qui sera très présent dans le jeu."

Patrick Mills, quest designer, a quant à lui donné des informations sur les quêtes et notamment sur la question du gameplay émergent, qui a pour objectif de stimuler la créativité des joueurs :



"Il y a de la place pour l'émergence. Ce n'est pas exactement comme dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mais c'est présent. Nous allons élaborer quelque chose en imaginant que les joueurs vont l'aborder d'une certaine manière, mais le département d'assurance qualité y jouera et dira : "Je devrais être en mesure de pouvoir faire ça". On l'ajoute et cela se complexifie. Donc les choses intéressantes parviennent davantage de la logique que des systèmes."

Un peu plus loin, l'homme s'attarde sur la façon d'obtenir des quêtes dans Cyberpunk 2077 par rapport à The Witcher :



"Avoir un univers qui intègre les télécommunications fait toute la différence. C'est plus immersive. Comment puis-je obtenir une quête dans le monde réel ? Généralement, cela passe par un appel ou un texto. "Pouvez-vous aller faire les courses ?" Notre équipe qui s'occupe du monde ouvert remplit sans cesse la ville de petits qui alimentent les quêtes. Vous allez voir des gars dans la rue et écouter leur conversation, ce qui pourrait déboucher sur une quête. Ou peut-être parce que vous vous êtes adressé à eux, vous pourriez les recroiser quelques heures plus tard dans une autre quête, et ainsi avoir une certaine réactivité."