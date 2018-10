Voici une Information autour des jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli :Pour fêter les 25 jours avant la sortie du jeu, une nouvelle image, mettant en avant la personnalisation des Pokémons, a été dévoilée :Pour rappel, les jeux Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli sortiront le 16 novembre prochain…Source : https://nintendosoup.com/pokemon-lets-go-pikachu-eevee-launches-in-25-days/

posted the 10/22/2018 at 05:18 PM by link49