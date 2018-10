Bonne nouvelle DW 8 Xtreme Legends DX aura une sortie mondiale le 27 Décembre .



La Mauvaise Nouvelle est qu' il sera seulement dispo en DEMAT en Amérique et en Europe , hippy .



Si vous me croyez pas aller voir sur JVC :



http://www.jeuxvideo.com/news/943089/dynasty-warriors-8-xtreme-legends-sera-disponible-en-demat-chez-nous.htm



J' adore quand les Éditeurs nous prennent pour des pigeons , surtout qu' il sera sûrement dans les 50/60 Euros ! Même Capcom a pas mis Okami a plus de 20 Euros .