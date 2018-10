Salut les gamekyoseur, j'ai besoin de votre aide,de votre expertiseJe recherche un écran 4k ou au moins 2k étant très fluide et faisant hdr avec une taille maax de 27 pouces, n'ayant juste pas la place pour plus ( et aussi le budget ^^ ) pour un budget maaax de 400€ !C'est pour principalement la ps4 ( bientôt la pro ) et la switch. J'ai trouvé les BenQ, c'est bien comme marque ?