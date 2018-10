Microsoft

Dans une interview donnée à la branche allemande de la Xbox, Thomas Maler, le patron de Moon Studios a précisé qu'ils taffaient actuellement sur un autre projet en parallèle de Ori and the Will of the Whisps.



Certains pensent déjà à une annonce au XO le mois prochain mais clairement il ne faudra pas compter dessus vu que Ori 2 n'est même pas encore sorti !!