Voici une Information concernant un Studio appartenant à Nintendo :John Lim est un artiste chez Nintendo, et son CV et son profil LinkedIn font tous deux mention d'un projet non annoncé, même si on ces mentions sont liées ou pas. Tout d’abord, son CV personnel montre un projet de NST dont la sortie n’est pas prévue avant 2023, ce qui est un développement assez long. Un jeu qui nécessite 5 ans n'est pas rare, mais c'est certainement une période de développement assez longue. Deuxièmement, John's LinkedIn mentionne un projet non annoncé sur lequel il a travaillé pendant 10 mois. Reste à attendre une annonce...Source : https://www.gonintendo.com/stories/320925-nintendo-artist-claims-nst-is-working-on-an-unannounced-project-s