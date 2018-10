Masuda toujours lui nous l' as révélé .



https://mobile.twitter.com/NinSwitchNews/status/1054037511494787072



https://www.gamespot.com/amp-articles/pokemon-dev-explains-why-your-rivals-arent-jerks-a/1100-6462397/?__twitter_impression=true



Traduction : Avant la 3D les gamins ne remarqueient rien parce que les Graphismes ne montraient pas les expressions de visage et donc c' etait pas grave qu' ils aient des dialogues un peu mature .



Mais maintenant qu' ils y a la 3D ce genre d' Expression se voit sur les visages , et donc il faut les Rivaux plus lisses pour pas choquer les enfants .



Je commence à en avoir vraiment Marre de cette infantilisation du jeune public .