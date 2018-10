Je vois déjà les commentaires : enculay, vendu, trou de balle... calme toi XD



Bon voila je suis en pleine nostalgie de mon époque, p'tet le fait que j'ai 30ans maintenant du coup je me considère comme un vieux XD, mais voila je retombe sur cette vidéo qui date de 2001 pour la sortie de Silent Hill 2, et le je vois Julien Chieze, et je trouve que si on le regarde avant et aujourd'hui, il reste toujours le même, donc même si il y a pas mal de personne qui ne l'aime pas, il a le mérite d'être comme il es depuis toujours.