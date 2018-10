Voici une Rumeur autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :Gaming INTEL, un site Web qui a rapporté correctement les précédents Nintendo Direct, aurait une date pour le prochain Nintendo Direct. Selon eux, le prochain Nintendo Direct serait un Super Smash Bros. Ultimate Direct. Cela ne devrait pas surprendre puisque le jeu sera lancé le 7 décembre et que nous n’avons toujours rien appris le mystérieux mode teasé en septembre. Gaming INTEL a ajouté que le Super Smash Bros. Ultimate Direct aurait lieu entre le 5 et le 12 novembre 2018. C’est à peu près un mois avant le lancement du jeu et ça laisserait un peu de répit avant la sortie des jeux Pokemon Let’s GO Pikachu / Eevee sur Nintendo Switch...Source : https://nintendosoup.com/rumor-super-smash-bros-ultimate-direct-taking-place-in-early-november/