Vous avez bien lu.On prend l'île des Yoshis, l'ambiance du premier épisode, avec ses stages colorés et vivants et ses châteaux de boss et caves à l'aura mystérieuse.Entendons-nous bien. Je demande un Open world façon Dark Souls avec un level design maîtrisé et interconnecté, pas un truc ouvert à la Zelda Botw hein.La vue étant à la 3ème personne comme Mario Odyssey.Qu'on mette l'accent autant sur l'exploration que la plate forme.On aurait une sorte de grande île interconnectée, avec de grand levels, mais qui contiendrait également de nombreux niveaux classiques avec une fin via des portes, dont l'issue nous ferait revenir à l'entrée de la porte sur l'île. Bref des niveaux à la Super Mario 3D World.Du coup, on imagine les clés à récupérer sur la map à divers endroits et qui peuvent ouvrir n'importe quelle maison en toit de paille, ou d'autres passages qui mènent à des niveaux.Au niveau des capacités, on peut penser à plusieurs types d'oeufs à lancer, à toutes les métamorphoses également (hélicoptère, taupe, voiture...). Certaines attaques comme l'attaque rodéo pourrait s'obtenir plus tard au lieu de faire parti du gameplay de base qui serait le lancer d'oeuf et le coup de langue.Les fleurs peuvent permettent d'obtenir de nouvelles capacités chez un marchand, voire d'ouvrir de faire apparaître de nouveaux passages façon bouton d'interrogations vert ou jaune de Super Mario World.Bref franchement y'a matière à faire un très bon jeu. Puis l'ambiance de Yoshi's IslandÇa me hyperait plus que le prochain yoshi en tout cas...