Divers

La société Activo annonce pour le Japon, 2 modèles limités (500 exemplaires de chaque) de son baladeur multimédia CT 10, basés sur la console Sega Saturn : "SEGA SATURN × ACTIVO CT 10". Les précommandes commencent aujourd'hui à ¥ 44 800 yen (345 €)- La musique d'intro Sega Saturn- La musique "Game Start" tirée de "Virtua Fighter" (Musique : Takayuki Nakamura - Arrangements : Takenobu Mitsuyoshi)- La musique "Super Sonic Racing" tirée de "Sonic R" (Paroles, Musique et Arrangements : Richard Jacques)- La musique d'intro Sega Saturn- La chanson "Attack! Imperial Floral Assault Team" extrait de "Sakura Taisen", interprétée par Chisa Yokoyama (Sakura Shinguji) et la troupe du théâtre impérial (Paroles : Oji Hiroi, Musique : Kohei Tanaka, Arrangements : Takayuki Negishi)- La chanson "DREAMS DREAMS" tirée de "NiGHTS into dreams..." (Paroles et Musique de Tomoko Sasaki, Traduction anglaise de Wornell Jones, Arrangements d'Akira Sasaki)Bon et comme je suis pas un enfoiré (un peu quand même ?), un petit cadeau pour finirSource : https://www.aiuto-jp.co.jp/information/entry_647.php?