Des personnes possèdent déjà le jeu et mettent des petits extraits de gameplay sur la toile.Voici donc un extrait de 24sec sur. Autant pour vous dire que le jeu est plutôt beau, et c'est un euphémisme. Imaginez maintenant le rendu sur votre propre TV... parce que oui, il ne faut pas oublier les détails : c'est une vidéo en(donc parte de qualité)., parce-qu'on se doute que la vidéo va être effacé par Rockstar Games : https://my.mixtape.moe/pcszbl.mp4 Sur ce, je vous dis adieu. Je vais me protéger des futurs spoils en fuyant internet !

posted the 10/22/2018 at 04:39 AM by kamina