Voici une Information concernant concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :YSO a publié les estimations suivantes :[Ps4] Red Dead Redemption II : Moins de120 000, environ 110 000, exemplaires vendus au lancement[Ps4] Call of Duty : Black Ops IIII : Moins de 40 000, envrion 35 000, exemplaires vendus lors de sa troisième semaine de commercialisation03. [Nintendo Switch] Super Mario Party : Moins de 30 000, envrion 25 000, exemplaires vendus lors de sa quatrième semaine de commercialisationPour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur Ps4 et Xbox One…Source : https://www.resetera.com/threads/media-create-sales-week-41-2018-oct-08-oct-14.75349/page-8

