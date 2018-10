Nouveaux éléments sur le film :1) Freezer est bel et bien " enfant " dans le second trailer.2) Broly :Né avec de grandes capacités de combat, ce survivant Saiyan est réuni avec Gokû (avec lequel son destin est lié) et s’échappe du contrôle de son père, Paragus, et révèle son instinct de berserker dans un super éveil !!Super Rumeur : Le personnage mondialement aimé et reconnu, Broly, connaîtra-t-il un nouveau destin dans ce film ?3) Paragus :Un des quelques survivants Saiyan, et père de l’étonnant Super Saiyan Broly ! Il contrôle Broly selon ses souhaits ?Super rumeur : Bien qu’il contrôle Broly par ordre de Freezer, son fils et lui possèdent un lien fort ?!4) Bulma :La dirigeante de la Capsule Corporation est une héroïne très confiante et proactive ! Dans le nouveau film Dragon Ball Super – Broly, elle enfile des vêtements polaires pour visiter le continent gelé !!Super rumeur : Après s’être changée et avoir enfilé son équipement polaire (elle ne tient pas bien le froid), elle planifie de rassembler les Dragon Balls sur le continent gelé pour redevenir jeune ?!4) Vegeta SSGOD :Avec son ki divin qu’il a développé en s’entraînant avec le Dieu de la Destruction et Whis, Vegeta a atteint un nouveau niveau de transformation, une étonnante forme de combat entourée d’une aura rouge qui atteint le niveau des Dieux !! (ndlr: Le Super Saiyan God)Super rumeur : Il a passé très longtemps à s’entraîner avec Whis du fait de sa frustration d’avoir perdu contre Beerus, le dieu de la Destruction !?5) Vegeta SSBlue :Il se transforme en Super Saiyan Blue aux cheveux et yeux bleus, entouré d’une aura bleue pâle, avec un style de combat calme et concentré, ainsi qu’une force de combat supérieure au Super Saiyan God !!Super Rumeur : Bien que cela lui offre une puissance de combat à égalité avec Gokû, l’inconvénient est que son endurance baisse considérablement pendant les combats, l’empêchant de se battre longtemps ?!...Mais ce n'est pas ce qui me rend furieux actuellement. Non, c'est la dernière information relayé par le site et même si beaucoup l'ont vu dans le dernier trailer (et même depuis Minus), c'est que nous avons la confirmation que Toriyama est bel et bien train de RÉECRIRE l'histoire de Dragon Ball !(source dans le lien plus bas)Je suis ULTRA-dégoûté ! Toriyama est en train de détruire tout ce qui a fait la puissance de Dragon Ball à l'époque. Et apparemment : c'est assumé.Donc même si je trouve quelques éléments sympa de DBS et du futur film, moi je m'arrête ici.On ne doit pas réécrire le passé. Surtout si c'est uniquement pour se faire plus de flouse. Putain, c'est un gros coup de pute ça :/