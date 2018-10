C'est en effet cette semaine que Paul Machacek à lâché une petite bombe dans la description de son compte Twitter mentionnant Banjo Threeie dans ses projets par ordre chronologique.Certainement rappelé à l'ordre par Rare il s'est empressé de changer sa description par George Fromby's Super Kart. Alors possible Teaser ou simple Troll ? Rappelons que David Wise avait également Teasé son Projet Battletoads 20/20 de la même manière. Nous sommes à moins d'un mois de l'événement XO2018 et Phil Spencer à dit de regarder les précédents XO pour avoir un aperçu de ce qu'il nous attend. Il faut savoir que c'est lors du X06 que Banjo Nuts and Bolts fût dévoilé.Quoi qu'il en Soit c'est les 20 ans de la série et c'est le dernier moment pour faire plaisir au fans et inclure le personnage dans Smash Bros serait également un très beau geste de Microsoft et Nintendo.En petit Bonus il ne faut pas oublié que l'Insider Klobrille de Restera qui a eu accès à l'API de la XBOX et à découvert des choses en rapport avec Banjo Kazooie.Pour moi ce sont des preuves assez suffisantes pour y croire et vous aimeriez vous revoir un nouveau Banjo Kazooie ?