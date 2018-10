Bandai-Namco, Sega, Capcom, Square Enix, Konami. Ces éditeurs japonais parmi les plus connus, ayant contribué aux catalogues Nintendo de la NES à la Nintendo Switch, tous ont désormais au moins 1 personnage issue de leur univers dans le All Star Nintendo : Super Smash Bros.Vous savez, je suis plutôt sceptique quand on parle de personnages tiers dans Smash Bros :- Les jeux de combat ont depuis quelques générations maintenant introduit des guest-star pour principalement surprendre les fans et donner une plus-value. C'est un fait. Link, Altaïr et Geralt de Riv dans Soul Calibur n'est qu'un infime exemple.- Mais Super Smash Bros n'est pas un jeu de combat comme les autres : évidemment, en terme de gameplay, mais c'est surtout au sujet son casting de personnages issus de plusieurs franchises Nintendo qui forme le "Smash Brothers Universe".Alors au début dans SSBB c'était sympa on avait Sonic pour des duels avec Mario et Snake avec Samus Sans Armure des personnages plus mature. Et puis avec SSB4 la série a gardé ses "guest-stars". Sonic et aujourd'hui avec Mega Man et Pac-Man sont les 3 à ne pas avoir été retiré du jeu de base (sans DLC). Les fans s'imaginent alors quels autres personnages tiers pourraient être inclus.Avec le "Everyone is here!", la question des guest est encore plus présente dans les esprits des fans. Geno, Sora de Kingdom Heart, et même le duo Banjo-Kazooie reviennent le plus en ce moment à cause d'une base de joueurs assez exigeante.Pourtant, il y a bien un éditeur que ces soit-disant fans oublient dans le lot, c'est bien Koei-Tecmo. Peut être à raison, mais peut être à tort aussi. Et Super Smash Bros Ultimate sortant très vite c'est trop tard pour parlementer mais revenons un instant sur la possibilité de les voir à bord eux-aussi.Comme Bandai-Namco, Sega, Capcom, Square Enix et Konami l'ont fait, Koei-Tecmo a publié des jeux sur consoles Nintendo et a aussi développé des jeux d'IP Nintendo comme Metroid: Other M ou Hyrule Warriors. Leur défaut comparé aux autres éditeurs serait je pense de ne pas avoir beaucoup d'IP populaires en occident et de plutôt privilégier le marché asiatique en ce qui concerne leur stratégie économique.Mais quitte à mettre des tiers dans SSBU, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout en mettant un personnage de l'univers de Koei-Tecmo ? Comme ça on a tous les acteurs principaux des catalogues Nintendo : Bandai-Namco, Sega, Capcom, Square Enix et Konami + Koei-Tecmo.Ninja Gaiden est leur IP vitrine, qui fête ce mois-ci ses 30 ans d'existence (néee sur arcade et NES en octobre 1988 ). Parue sur plusieurs consoles Nintendo, Nintendo ayant même édité Ninja Gaiden 3: Razor Edge sur Wii U, la série a un spin-off en Dead or Alive dont l'opus 3DS aura en guest-star la série Metroid (mais Samus ne sera pas jouable).La série sera mis en pause en 1995 pour revenir en force en 2004 sur la première Xbox et le passage à la 3D. La série sera de nouveau mis en pause après le bide en 2014 de Ninja Gaiden Z.Cependant, le fait que SSBU sort dans 1 mois et demi et que c'est Castlevania, une IP plus populaire, qui a été révélé bien en amont me font penser que c'est mort pour Koei-Tecmo et Ninja Gaiden d'être au coté des autres éditeurs tiers... A propos de "personnages jouables" en tout cas. Je doute que le studio Sora et Sakurai réserve Ninja Gaiden / Dead or Alive comme "big reveal" après l'introduction de Castlevania (et le fans s'attendent plutôt à voir Tekken de Bandai-Namco confirmé en plus).Du coup, Ninja Gaiden / Dead or Alive représentées avec des trophée-aides ? Ou alors un stage "Toit de Tokyo" avec Ryu Hayabusa ou Kasumi en tant qu'élément de décors (pour troller dans la même vaine que Samus n'avait pas été jouable dans Dead or Alive Dimension mais apparait dans le stage Pyrosphère de Metroid: Other M haha ?). Ça serait le minimum je trouve.Pour rappel qu'on a :- Sonic the Hedgehog- Bayonetta- PAC-MAN- Mega Man- Street Fighter- Monster Hunter- Bomberman- Metal Gear- Castlevania- Final FantasyEt ne me parlez pas de DLC. Je ne veux pas de DLC ou alors j'attendrais la version "Ultimate Turbo Deluxe & Knuckles".