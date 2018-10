Le Game Pass s'étoffe encore avec 4 nouveaux jeux dans l'offre. Et il y a du bon et du moins bon, mais pour 9.99€/mois avec Forza Horizon 4 et Halo Master Chief Collection, le Game Pass vaut le coup. Sachant que toutes les exclues One seront aussi disponible dans le Game Pass Day One.->Observer_-Dead Island: Riptide Definitive Edition-Hello Neighbor-Outlast