Voici mon Avis sur la Beta du jeu Jump Force :Je vouais le poster avant mais j’ai zappé. Je précise tout d’abord que j’y ai joué sur Ps4, car sur Xbox One, il fallait être abonné au Xbox Live pour y accéder.J’avoue que ça ramait un peu, mais j’ai quand même pu me faire une petite idée, et c’est assez positif en fait.Tout d’abord, visuellement, c’est potable on va dire. Ce n’est pas moche, mais ce n’est pas non plus une baffe graphique.J’ai trouvé le roster assez diversifié, même si je suis plus fan des personnages de Dragon Ball et Saint Seiya que ceux de Naruto ou One Piece.Les commandes sont assez intuitive je trouve, et les coups s’enchainent très bien. Après, je n’ai pas non plus réalisé des combos de malade.Par contre, j’ai trouvé que la caméra ne répondait pas très bien, mais ça vient peut-être de moi. Du coup, des fois, l’action était assez brouillonne, et ça n’aide pas pour bien placer ses coups.Ça reste un jeu fun à jouer, mais ça ne rivalise pas je trouve avec d’autres jeux de combat. Mais disons qu’il fait le minimum syndical.Après, je lui laisserais peut-être sa chance, s’ils améliorent quand même quelques points, comme la caméra par exemple, et s’ils peaufinent le reste.A voir quand même car le mois de février 2019 reste un mois assez chargé…Source : member15179.html