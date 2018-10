Crackdown 3 prévu pour le 28 Février 2019 ( si aucuns autres reports n'est prévu) sera en effet jouable à partir du 10 Novembre prochain au XBOX Fanfest à Mexico. L'occasion de voir le jeu qui a reçu un joli coup de boost depuis sa dernière présentation de Gameplay en 2017. En espérant avoir un aperçu du Multijoueur avec une destruction massive du décors géré par le Cloud qui est toujours d'actualité selon Matt Booty et l'insider de Restera Klobrille.

posted the 10/21/2018 at 01:10 PM by diablo